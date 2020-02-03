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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in şehadet haberi ailesine verildi

Şehidin anne ve babasının şehidin ablasının evinde olduğu öğrenilirken, ailenin Tuzla'da yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti. 

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