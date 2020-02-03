MEDYA

Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm 2. fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 5. yeni bölümüyle 5 Şubat 2020 Çarşamba akşamı TV8'de olacak. Doğduğun Ev Kaderindir'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni  bölümünde neler olacak? Doğduğun Ev Kaderindir 5 Şubat 2020 Çarşamba akşamı TV8'de...

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu
ABD'den Halkbank için sevindiren karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu şehit sayısı arttı
Düzce'de şüpheli ölüm
Bakan Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi
CHP kongresinde arbede! Başkan adayı salondan çıkarıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı
Benim Adım Melek 19. bölüm 2. fragmanı
ALES başvuruları ne zaman yapılacak 2020 ALES ÖSYM sınav takvimi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm fragmanı
60 saniyede bugün (3 Şubat 2020)
Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi
Corona virüsünü araştırmak için Çin'e giden Youtuber Ruhi Çenet'e mesaj yağdı
e okul VBS girişi nasıl yapılır MEB ders programı sorgulama