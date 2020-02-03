Corona virüsünü araştırmak için Çin'e giden Youtuber Ruhi Çenet'e mesaj yağdı

Geçtiğimiz hafta yaşanan Elazığ deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek depremzedelerle YouTube videosu çeken Ruhi Çenet, bu sefer Corona virüsü ile mücadele edenleri yakından gözlemlemek için Hong Kong'a gitti.

Ünlü YouTuber, maske bulmakta zorlanan vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruğu ve hastalığa yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anını görüntüledi.