Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Kaza saat 06.15 sıralarında Kartal Sahilyolu Kartal İDO Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Memduh Polat yönetimindeki 252 sefer sayılı Kartal-Mecidiyeköy seferini yapan iki katlı Özel Halk Otobüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak durağa daldı. Durakta bekleyen 3 yolcu otobüsün altında kalırken, otobüste bulunan yolculardan 2'si hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altındaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken durakta bekleyen 3 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten sağlandı.

TELEFONLA KONUŞUYORDU İDDİASI

Olayın görgü tanığı "Ben burada yürürken otobüs durağa vurdu. Bir tane genç, bir kadın, iki adam takla attılar. Biz müdahale ettik. Otobüs şoförü telefonla konuşuyordu. Yaralıları otobüsün altından çıkarttık. Kadının durumu kötüydü. Otobüs çok süratli çarptı durağa. Telefona dalmıştı bilinç dışı vurdu durağa. Feci bir kaza oldu." dedi. Başka bir görgü tanığı Veli Zülfikar "Gürültü oldu bir anda koştum geldim. Zaten olay bitmişti. Durağa aniden daldı şoför. Yaralılar vardı. İtfaiye ve ambulans geldi. Yaralıların durumları pek iyi değildi. Ambulanslar yaralıları alıp hastaneye götürdü. Otobüste yolcu vardı." ifadelerini kullandı.