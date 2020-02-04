Görüntüler ortalığı karıştırdı koronavirüs önlemi ifşa mı ediyor?

Çin’in koronavirüs salgınıyla mücadele için aldığı önlemlerden biri olan vücut ısısı sensörlü kameralı denetim yeni bir tartışma başlattı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de havaalanlarında uygulamaya konulan vücut ısısı sensörlü kameralar mahremiyeti ihlal mi ediyor? Çin’in koronavirüs ile mücadele için tren istasyonları ve havaalanlarına yerleştirdiği enfraruj vücut ısısı sensörlü kameraların insanların yellenmelerini de tespit etmesi ve bu görüntülerin internete düşmesi mahremiyet tartışması başlattı.