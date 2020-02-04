Osmaniye'de yürekleri ağza getiren kaza! Virajı alamayan sürücü böyle takla attı

Edinilen bilgiye göre, kaza Cengiz Topel Mahallesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi.

Osmaniye yönünden Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Serdal Çınkır idaresindeki otomobil virajı alamayınca takla atarak yol kenarında bulunan bir iş yeri önünde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası araç içerisinde yaralanan sürücü Serdal Çınkır çevrede bulunanların yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"OLAN BENİM ARACA OLDU"

Takla atan otomobilin çarptığı park halindeki aracın sahibi Gökhan Karadağ ise, "Olan benim araca oldu. Aracımı satılığa çıkarmıştım. Normalde iş yerim yakın olduğu için hep evimin önünde durur. Arabaya bir müşteri çıkmıştı onun için iş yerimin önüne park ettim. Kısa bir süre sonra virajı alamayan otomobil takla attı, geldi benim araca vurdu. Araçta maddi hasar var. Kaza yapan araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı" şeklinde konuştu.