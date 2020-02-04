Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Esed rejiminin saldırısı ile ilgili açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İdlib'te 8 şehit verdiğimiz saldırı

Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor.

Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz.

"Astana ve Soçi yara aldı"

Astana ve Soçi sürecinde Rusya bizimle beraber ortaklardan birisidir. Rejimin saldırganlığını acilen durdurmamız gerekiyor. Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı.

Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor.

ABD'nin sözde barış planı

Filistinlilerin Kudüs davasını tek başımıza olsak da destekleyeceğiz.

Sadece İslam dünyası olarak değil, birçok Avrupa ülkesinin de açıklamaları ortada. İş birliği içinde olmamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

Korona virüs salgını

Hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. Türkiye'deki Çin vatandaşlarının da ülkelerine güvenle dönmesi için gerekli çalışmaları yapacağız.

Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardım malzemelerini ulaştıracağız.