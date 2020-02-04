POLİTİKA

Hulusi Akar, İdlib’deki saldırıyla ilgili saat ve dakika verdi

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik saldırıda 8 şehit verdiğimiz saldırı sonrası gözler Türkiye-Rusya ilişkilerine çevrildi. Rusya, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarıyla ilgili kendilerini uyarmadığını iddia ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saat ve dakika bilgisiyle yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Rusya’dan gelen açıklamaların aksine, saat ve dakika vererek, Rusya’daki ilgililerin, Türk birliklerinin hareketliliği hakkında bilgilendirildiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:

“İntikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi. Onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi. Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden (pazar) saat 16.13 ve teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.”

“ANLAŞMA HER DEFASINDA REJİM TARAFINDAN BOZULMUŞTUR”

Bakan Hulusi Akar, Soçi ve Astana’da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan sürecin devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede bugüne kadar çeşitli ateşkeslerin ilan edildiğini hatırlatan Akar, “Ancak her seferinde Rejim tarafından bu ateşkesler bozulmuş, bu ateşkeslerin sürekliliği sağlanamamıştır” diye konuştu.

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