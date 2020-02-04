Üstü kirli diye çocuk otobüsten atıldı denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Bursa'da özel halk otobüsü şoförünün "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu otobüsten indirdiği, tepki gösteren bir yolcuyu ise darp ettiği iddia edilmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi açıkladı: "Otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır"

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi, ''Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz'' diyerek şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özel halk otobüsünde bir yolcunun üzeri çamurlu olduğu gerekçesiyle şoför tarafından otobüsten indirilmeye çalışıldığı iddiasıyla sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Tartışma iki gencin çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklanmış

Otobüsteki tartışmanın, iki gencin çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklandığı duyurulan açıklamada, "Yolcuların kendi aralarındaki tartışma, otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta gelmiştir. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz vermeyeceğimiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.