DÜNYA

Polis maske takmadı diye tekme tokat dövdü

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle olağanüstü seferberliğin ilan edildiği Çin'de dışarıya maske takmadan çıkan bir kadın, önünü kesen yetkili tarafından tekme tokat dövüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Olağanüstü seferberliğin ilan edildiği kentte Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.

MASKE TAKMAYAN KADINA ŞİDDET
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını gözler önüne serdi. Gezintiye çıkan bir kadının maske takmadığını fark eden yetkili, kadını saçından tutarak yerlerde sürükledi.

YUMRUKLAYIP HAKARETLER SAVURDU
Bununla da yetinmeyen yetkili, ayağa kalkarak direnmeye çalışan kadına yumruk attı. Hem hakaretler yağdıran hem de şiddetini uzun süre devam ettiren yetkili ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı henüz bilinmiyor.

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