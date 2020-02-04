Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı büyük camia hocası olamaz

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Abdullah Avcı'nın sorunu kendisiyle ilgiliydi.Büyük camia hocası felan olamaz. Çünkü büyük camia hocası olmak futbol takımı kadar krizleri de yönetebilmektir.Fatih terim'e bak Şenol abiye bak. Bunlar büyük camiaların hocaları.'' dedi.