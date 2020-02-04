KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı büyük camia hocası olamaz

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Abdullah Avcı'nın sorunu kendisiyle ilgiliydi.Büyük camia hocası felan olamaz. Çünkü büyük camia hocası olmak futbol takımı kadar krizleri de yönetebilmektir.Fatih terim'e bak Şenol abiye bak. Bunlar büyük camiaların hocaları.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Abdullah Avcı'nın sorunu kendisiyle ilgiliydi.Büyük camia hocası felan olamaz. Çünkü büyük camia hocası olmak futbol takımı kadar krizleri de yönetebilmektir.Fatih terim'e bak Şenol abiye bak. Bunlar büyük camiaların hocaları.'' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan çok net İdlib mesajı: Mutabakatın ihlalidir sonuçları olacaktır
Babamla Asiye abla Leyla ile Mecnun gibiydi! Katil baba için oğulun ifadesi
Köksal Toptan açıkladı: Adam kayırma, yolsuzluk algısı yüzde 90
Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya: Erdoğan cesur biri!
Deprem bölgesindeki son durumu paylaşan Murat Kurum: Elazığ'da 4600 bina yıkılacak
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın acı günü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Candaş Tolga Işık: Şu anki konjektör istifa gerektirmiyor
Serdar Ali Çelikler: Futbol siyasetin kucağından kalksın
TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
Serdar Ali Çelikler: Nihat Özdemir devri bitmiştir
Kılıçdaroğlu: "Her gittiğimiz yerde Kızılay’ın değil AFAD’ın çadırları vardı"
Kurban Bayramı 2020 ne zaman başlıyor arefe hangi gün?
Erdoğan'ın tören kıtasına verdiği 'Slava Ukraine' selamı Rus basınında
Alara Bozbey kaç yaşında Ata Demirer'in sevgilisi kimdir?