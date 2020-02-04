KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Şu anki konjektör istifa gerektirmiyor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''6 ay önceki başkanın dönemi bitti ama benim öğrendiğim konjektör şu anki istifasını gerektirecek bir durum değil. Kendi haberimle bunu eşleştirmem. Nihat beyin bugün istifası değil. Kimsenin riske atamayacağı bir Avrupa Şampiyonası var.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''6 ay önceki başkanın dönemi bitti ama benim öğrendiğim konjektör şu anki istifasını gerektirecek bir durum değil. Kendi haberimle bunu eşleştirmem. Nihat beyin bugün istifası değil. Kimsenin riske atamayacağı bir Avrupa Şampiyonası var.'' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan çok net İdlib mesajı: Mutabakatın ihlalidir sonuçları olacaktır
Babamla Asiye abla Leyla ile Mecnun gibiydi! Katil baba için oğulun ifadesi
Köksal Toptan açıkladı: Adam kayırma, yolsuzluk algısı yüzde 90
Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya: Erdoğan cesur biri!
Deprem bölgesindeki son durumu paylaşan Murat Kurum: Elazığ'da 4600 bina yıkılacak
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın acı günü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Futbol siyasetin kucağından kalksın
Serdar Ali Çelikler: Nihat Özdemir devri bitmiştir
TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
Kılıçdaroğlu: "Her gittiğimiz yerde Kızılay’ın değil AFAD’ın çadırları vardı"
Erdoğan'ın tören kıtasına verdiği 'Slava Ukraine' selamı Rus basınında
Kurban Bayramı 2020 ne zaman başlıyor arefe hangi gün?
Kenya’da ilkokul çıkışında izdiham! 14 ölü, 38 ağır yaralı
Alara Bozbey kaç yaşında Ata Demirer'in sevgilisi kimdir?