Candaş Tolga Işık: Şu anki konjektör istifa gerektirmiyor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''6 ay önceki başkanın dönemi bitti ama benim öğrendiğim konjektör şu anki istifasını gerektirecek bir durum değil. Kendi haberimle bunu eşleştirmem. Nihat beyin bugün istifası değil. Kimsenin riske atamayacağı bir Avrupa Şampiyonası var.'' dedi.