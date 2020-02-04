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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı! Sevinç çığlıkları attılar…

Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI ile ilgili yeni video paylaştı. AKINCI’nın inişe geçmesi ile birlikte çalışanlardan ‘Çok iyi be çok iyi…’ sözleri duyulurken büyük bir sevinç yaşandı.

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

İşte sosyal medyada Selçuk Bayraktar’ın paylaştığı o görüntüler:

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