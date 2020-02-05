DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi sıkmazken, Pelosi de Trump'ın konuşma metnini yırttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü geç saatlerde, Temsilciler Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşma, en az içeriği kadar ortaya çıkan iki önemli görüntü ile de gündem oldu.

Trump'ın konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmadı.

Pelosi'nin elinin havada kalmasına şaşırdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Bir saat 20 dakika süren konuşmanın finalinde ise Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin bir kopyasını yırttığı görüldü.

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