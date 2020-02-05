Kadın özel bölüm fragmanı
Kadın dizisi özel bölümüyle 11 Şubat 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Kadın özel bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın son bölümünde neler olacak? Kadın 11 Şubat 2020 Salı akşamı FOX'ta...
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.