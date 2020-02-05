MEDYA

Kadın özel bölüm fragmanı

Kadın dizisi özel bölümüyle 11 Şubat 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın özel bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın son bölümünde neler olacak? Kadın 11 Şubat 2020 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den İlker Başbuğ'a dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Manisa'da 4,8 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem
CHP’den olay yaratacak CNN Türk hamlesi
Ensar Vakfı makbuzları paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu içine girdiği Kızılay çadırını da görememiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ramo 5. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı
TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı
Kurban Bayramı 2020 ne zaman başlıyor arefe hangi gün?
Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı
Alara Bozbey kaç yaşında Ata Demirer'in sevgilisi kimdir?