Emre Belözoğlu ırkçılık yaptı mı! Obi Mikel'in gözyaşları ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, kendisine sosyal medya üzerinden atılan ırkçı mesajlara tepki gösterirken, gözyaşlarını tutamadı.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde BB Erzurumspor'u 5-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını tutamadı

Mikel, “Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim” derken gözyaşlarını tutamadı.