SON DAKİKA
Van'daki çığ faciasından kötü haberler geliyor. Belediye Başkanı 8 kişinin öldüğünü duyurdu, 20 kişi çığ altında Haberin devamı. Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü! Çok sayıda ölü ve kayıp var ilk görüntüler geldi... Haberin devamı.
SPOR

Emre Belözoğlu ırkçılık yaptı mı! Obi Mikel'in gözyaşları ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonsporlu John Obi Mikel, kendisine sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı mesajlara tepki gösterirken, gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Ağaoğlu ise Emre Belözoğlu'nun Obi Mikel'e ırkçı söylemlerde bulundu iddiasına açıklık getirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, kendisine sosyal medya üzerinden atılan ırkçı mesajlara tepki gösterirken, gözyaşlarını tutamadı.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde BB Erzurumspor'u 5-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını tutamadı
Mikel, “Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim” derken gözyaşlarını tutamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırklarelispor Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Ekrem İmamoğlu 3 camiyi kapattı imamlarını gönderdi
Emre Mor'un sözleşmesinde şartlı opsiyon
Türk bilim insanları 'yapay tendon' için çalışmalar yürütüyor
Al Hilal'den Radamel Falcao için çılgın teklif
Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton yılanı korkuttu
ABD Başkanı Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
HGS sorgulama plakaya ceza sorgulaması nasıl yapılır?
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 kişi öldü
Kadın özel bölüm fragmanı
2. ara tatil ne zaman Nisan tatili kaç gün ne zaman başlıyor?
Ramo 5. bölüm fragmanı
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak OBS sonuç ekranı