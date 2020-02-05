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Cübbeli Ahmet Hoca Elazığ depremi tepkisi! İşte böyle namussuz insanlar var

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgede yaşananlara ilişkin konuştu.Cübbeli Ahmet Hoca ''depremzede orada çadırlarda kalıyor, battaniyesi yok. Adamın evi var. Hasar filan yok. Gelip oraya 5 tane, 10 tane battaniye alıp götürüyor. Böyle de namussuz bir millet bizde mevcuttur'' dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbet programını son günlerde yaşanan depremlere ayırdı. Doğu ve Güneydoğu insanını öven Ünlü'nün bir de sitemi oldu. Haftalık sohbetinde dikkat çeken ifadeler kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, "Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Birkaç zengin zekatını doğru verse bu işler olmaz. Ama bakıyorsunuz, memlekette zengin daha zengin oluyor. Fakir daha fakir oluyor.

Depreme karşı önleminizi alın

Hiçbir gelir adaleti yok. İslam'ın olmadığı, Kur'an olmadığı, sünnetin olmadığı bir yerde adalet aramak öküzün altında buz aramak gibi bir şeydir. Depremzede orada çadırlarda kalıyor, battaniyesi yok. Adamın evi var. Hasar filan yok. Gelip oraya 5 tane, 10 tane battaniye alıp götürüyor. Böyle de namussuz bir millet bizde mevcuttur. Allah islah etsin. Allah İstanbul depreminden bizi muhafaza etsin. İçişleri Bakanı 7,5 depreminden bahsediyor. Şu ayettir, depreme karşı önleminizi alın. Evlerinize dikkat edin. Baktırın. Depreme yönelik güvenli evlere taşının. Ben bunları kaç senedir konuşuyorum." dedi.

 PKK'yı musallat ettiler

Cübbeli Ahmet Hoca, bölge halkı ile ilgili de şunları söyledi.. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanları çok dindar insanlardır. O tertemiz insanların dini bütünlük ve birlikteliklerini ortadan kaldırmak için PKK'yı musallat ettiler. Pek kimseler bilmez, deprem esnasında enkazın altında kalanların namaz kıldığını. Oradaki insanlar, onları enkazın altına bırakan rablerinin yine enkazın altından çıkaracağı bilinci ve şuuru ile yaşıyorlar. Allah hepisinin yardımcısı olsun" dedi.

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