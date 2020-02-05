DÜNYA

Japonya’da karantinaya alınan gemide 10 kişide virüs saptandı

Japonya’nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisinde 10 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Rusya’nın Tokyo Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Japonya’nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisinde 2 Rus vatandaşın olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Japon yetkililer tıbbi inceleme sonucu gemideki 10 kişide virüs tespit ettiklerini ve 3 bin 700 yolculu gemide 2’si Rus olmak üzere toplamda 50’den fazla ülkeden vatandaşların bulunduğu söyledi. Rus Büyükelçiliği ise vatandaşlarıyla ilgili durumu netleştirmek için önlemler alındığını ve onlara yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca haberde 20 Ocak’ta Yokohama’dan ayrılan geminin, Hong Kong, Vietnam ve birkaç Japon adasında durduğu ve 3 Şubat’ta da Yokohama’ya geri döndüğü belirtildi. İlk olarak virüsü kapan kişi olan 80 yaşındaki adamın ise 20-25 Ocak arası gemide olduğu ve daha sonra Hong Kong’da gemiden ayrıldığı bildirildi. Adamın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu da bildirildi.

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