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Ali Koç'la kadın taraftar arasında gülümseten diyalog

Kupa maçı için Kırklareli'ne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yoğun ilgiyle karşılaşırken kadın taraftarla arasındaki diyalog dikkat çekti.

''Kırklarelispor olarak sizi yeneceğiz''
Bir kadın Koç'un yanına giderek "Ben koyu Fenerbahçeliyim başkanım ama bugün Kırklarelispor olarak sizi yeneceğiz. Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklarelisporluyum." dedi. Koç ise kadına gülümseyerek "Ben de koyu Fenerbahçeliyim." cevabını verdi.

Daha sonra kulüp binasına geçen Koç, GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan bilgi aldı.

Kırklarelispor ve Fenerbahçe'nin çok heyecanlı olduğunu ifade eden Koç, güzel bir karşılaşma olacağına inandığını söyledi.

Maçın dostluk içerisinde geçeceğine inandığını vurgulayan Koç, "Haftaya Kırklarelispor'u ağırlayacağız. Dışarıda bir hanımefendi 'Çok hasta Fenerbahçeliyim, ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz kazanalım ligde siz şampiyon olun.' dedi. Ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum, 3 Süper Lig takımını eledi. Bizi elemeyin de... Her şey bir yana çok güzel bir misafirlik gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

Can ise geceden bu yana taraftarların heyecandan uyumadığını belirtti. 

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