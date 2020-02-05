Erdoğan Suriye'ye süre verdi! İdlib sınırına askeri sevkiyat görüntülendi

Suriye rejiminin ele geçirmek için havadan ve karadan saldırı düzenlemesi ve binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelmesiyle gündeme gelen İdlib’de hareketlilik devam ediyor.

Son olarak rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Türk'ün şehit olmasının ardından TSK tarafından bölgeye takviye yapılmasına devam ediliyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimin şubat ayı içinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türkiye'nin bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacağını belirtti. Gözlerin çevrildiği İdlib sırınında askeri hareketlilik arttı.