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Van'da çığ altında kalan yaralılar böyle kurtarıldı

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi. İlk bilgilere göre çığ altında bazı araç ve kurtarma ekibi kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de, arama kurtarma faaliyeti yürüten ekibin üzerine çığ düştüğünü söyledi.

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