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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı AK Parti Van Eski Milletvekili Gülşen Orhan çığ faciasından yaralı kurtuldu.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van Eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altında yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahale yapıldığı bildirildi.

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