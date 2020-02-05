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Van'da çığ faciasında 8 jandarma 3 korucu ve 3 itfaiyeci şehit oldu 9 sivil öldü Haberin devamı.
POLİTİKA

Soylu: "Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz"

VAN 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Araçlar ve kurtarma ekibi çığ altında kaldı.

Bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu

Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

SOYLU: ŞEHİT SAYISI 12 30 KİŞİ KURTARILDI

İçişleri Bakanı Soylu, sekizi jandarma, üçü güvenlik korucusu toplam 11 kişinin şehit olduğunu ifade etti. Çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını açıklayan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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