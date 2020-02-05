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Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gören Tuba Ünsal'dan olay gönderme

Oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı video üzerinden rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü açıkladı. Ünsal, yeni sevgilisi ile Süper Bowl'da yakalanan Acun Ilıcalı'yı rüyasında gördüğünü söyleyerek gönderme yaptı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Super Bowl LIV’i yerinde izlemek için Amerika’ya gitti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile Süper Bowl’da maç izlerken ünlü sunucu Martha Stewart’a yakalandı. Ilıcalı’nın bu görüntülerine Tuba Ünsal’dan bir gönderme geldi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram’dan bir video paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, rüyasında Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’yı gördüğünü söyledi.

Ünsal, rüyasını şu sözlerle anlattı: “Dün gece rüyamda Acun Ilıcalı’yı gördüm. Kıs kıs gülüyorum diyorum ki ‘Nasıl yakalandın Super Bowl’da diyorum. Ya Tuba sorma ya’ falan diyor. Bu kadar. Hikaye bu.” ifadelerini kullandı.

Önceki akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV’i yerinde izlemek üzere Amerika’ya giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile görüntülenmişti. Çiftin birlikte olduğu ise sunucu Martha Stewart çektiği selfie ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi için henüz bir açıklama yapmadı.

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