Ersun Yanal: Herkesin başı sağolsun

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-0 sona eren Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''Herkesin başı sağolsun''

Van'da yaşanan çığ felaketine değinen Ersun Yanal, ''Buraya bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ederiz, ayrıca Kırklareli Valisi ile emniyet güçlerine teşekkür ederiz. Doğal afette hepimiz çok üzüldük. Sahayı düşünemiyoruz, Van'da olanlardan dolayı çok etkilendik. Herkesin başı sağolsun. Güzel bir futbol günüydü ancak futbol konuşamıyoruz. Meydana gelen doğal afet nedeniyle çok üzgünüz. Hepimiz çok etkilendik.'' dedi.