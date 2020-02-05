Fenerbahçe kupada Kırklarelispor'u farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İlk yarıda tek gol

İlk yarıda Deniz Türüç'ün ayağından penaltı kaçıran Fenerbahçe devrenin bitimine 2 dakika kala golü buldu. Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu çeldi. Dönen topa Garry Rodrigues dokunurken, sonrasında arkadan gelen Mevlüt Erdinç kale önünde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe maçın ikinci yarısında bulduğu üst üste gollerle farkı açtı. 52'de Mevlüt Erdinç, 57. dakikada ise İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle sarı-lacivertliler 3 farklı üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakaladı.