Berat Albayrak açıkladı: Elazığ ve Malatya'da Ziraat Bankası kredileri faizsiz 1 yıl ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, depremde büyük zarar gören Elazığ ve Malatya'da esnafa 50 bin TL faizsiz kredi verileceğini ve Ziraat Bankası'nın kredileri faizsiz 1 yıl erteleyeceğini söyledi.

"Örnek teşkil edecek çerçevede operasyon"

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Başta Elazığ ve Malatya olamak üzere depremde vefat eden 41 vatandaşa Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü dayanışma içerisinde örnek teşkil edecek çerçevede operasyon gerçekleştirdi.