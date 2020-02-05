İstanbul Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi. Yolcular, uçaktan indirilerek tahliye edildi ve uçağın kayarak çıktığı toprak zeminde yürüyerek uçaktan uzaklaştı.

Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pistten çıkan uçaktan indirilen yolcular tahliye ediliyor.