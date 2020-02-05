İstanbul Valisi Yerlikaya pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaşanan uçak kazasıyla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaşanan uçak kazasıyla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Vali Ali Yerlikaya, "Uçak 30-40 metreden düştü. 120 yaralımız var" dedi.
Yerlikaya, uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun durumunun iyi olduğunu bildirdi.