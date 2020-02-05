İstanbul Valisi Yerlikaya pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaşanan uçak kazasıyla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Vali Ali Yerlikaya, "Uçak 30-40 metreden düştü. 120 yaralımız var" dedi.

Yerlikaya, uçağın pistten çıkması sonucu yaralananların çoğunun durumunun iyi olduğunu bildirdi.