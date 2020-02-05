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İstanbul Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçağın pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum” diyalogları yer aldı.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

"Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış"

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, ”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin” diyalogları yer aldı.

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