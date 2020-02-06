POLİTİKA

Bakan Soylu’dan çığ faciasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci çığ faciasında 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Tabi orada çalışma yapılırken özellikle en büyük hasarı alanlar, yolda ve ateşin başında bekleyenlerdir” dedi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede yatan 25 hastayı ziyaret ettiklerini, yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan birinin Ankara'ya sevk edileceğini aktardı.

Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler."

Bu akşam bölgedeki incelemelerin ardından yaptıkları değerlendirmelerde arama kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Soylu, yarın sabah itibarıyla tekrar değerlendirme yapılacağını ve bunun ardından arama kurtarmanın devam edip etmeyeceği konusundaki kararı tekrar vereceklerini ifade etti.

Çığda yaralanan 67 kişiden bazılarının taburcu edildiğini bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Üniversite hastanesinde de yaralılar var ama buradaki yaralıların büyük bir kısmında doku zedelenmesi var. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldıkları apaçık ortada. Tam da toparlanmak üzere, yani havanın bozulduğunu görünce ayrılmak üzereyken bu afetle karşı karşıya kalmışlar. Gece eksi 24'e kadar düşen bir hava var. Yol o noktaya kadar açık ama çığ dediğimiz birden kar birikmesi ve ardından oluşan olay. Orada çalışma yapılırken özellikle en büyük hasar alanlar yolda ve ateşin başında bekleyenlerdir. Aşağıdaki derede kurtarma çalışması yapanlar ve bu dönüşmeli oluyor, çığ oraya gelene kadar etkisini kaybetti. Burada yaptığımız bütün konuşmalarda, değerlendirmelerde, oradan aldığımız bilgilerde, buradaki yaralılardan aldığımız bilgilerde esas itibarıyla aşağıda çalışma yapanlarda çok büyük bir yaralanma ve kayıp söz konusu değil. Tabi iş makineleri ve büyük araçları da bir kağıt gibi savurup atmış. Bunların ezdiği insanlar var ama birçoğunu kurtarmışlar."

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