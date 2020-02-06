Pistten çıkan uçakta yaralanan yolcular böyle taşındı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan yolcular üçe bölünen uçaktan çıkarıldıktan sonra havaalanında yolcu taşıyan otobüslere bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kan revan içindeki yolcuların otobüs içinden paylaştıkları görüntüler olay oldu. Bazı yolcular kanlar içinde kendilerine pansuman yapmaya çalışırken, bazı yolcuların otobüsün içinde yattıkları görüldü.