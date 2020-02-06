MEDYA

Afili Aşk 33. bölüm fragmanı

Afili Aşk dizisi 33. yeni bölümüyle 12 Şubat 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Afili Aşk 12 Şubat 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yeyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak: Biz her gün buradayız
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan çığ ve uçak kazası mesajı
İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 20. bölüm fragmanı
Şampiyon 20. bölüm 2. fragmanı
Osman Gazi hayatı Osman Gazi türbesi nerede hangi ilde?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm 2. fragmanı
Babil 4. bölüm 2. fragmanı
Osman Gazi kaç kere evlendi Osman Gazi eşleri kimdir?
Hercai 31. bölüm 2. fragmanı
Bala Hatun kimdir Osman Gazi'nin ilk eşi ve çocukları kimdir?