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Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 10. yeni bölümüyle 12 Şubat 2020 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 12 Şubat 2020 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

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