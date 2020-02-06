Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin yeni görüntü
SABİHA Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pistten çıkan uçağın pistin yanındaki boşluğa düştüğü görülüyor.
Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Pistten çıkarak düşen uçak üçe bölündü. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. 179 yaralı var." ifadelerini kullandı.
Uçak kazası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pistten çıkan uçağın pistin yanındaki boşluğa düştüğü görülüyor.