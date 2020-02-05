İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçağın alev aldığı anlar görüntülendi.
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı pistten sürüklenip 30-40 metre yükseklikten düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Yerlikaya olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef kötü hava koşulları sebebiyle, pistte tutunamıyor. 50-60 metre sürükleniyor. 30-40 metreden de yola düşüyor. Hastanelere 120 yaralı taşıdık, içeride yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir kişi dışında yaralıların durumu iyi."