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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçağın alev aldığı anlar görüntülendi.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı pistten sürüklenip 30-40 metre yükseklikten düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Yerlikaya olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef kötü hava koşulları sebebiyle, pistte tutunamıyor. 50-60 metre sürükleniyor. 30-40 metreden de yola düşüyor. Hastanelere 120 yaralı taşıdık, içeride yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir kişi dışında yaralıların durumu iyi."

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