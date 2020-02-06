YEREL

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın gündüz görüntüleri

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkması sonrası duran uçuş trafiği bi sabah tekrar başladıç İşte pistten çıkan uçağın gündüz görüntüleri.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti. Öte yandan, gece boyu çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla beraber uçak enkazı görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı
Van çığ faciasında son durum ne? Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili haber var
Pegasus'tan kazayla ilgili yeni açıklama!
Corona virüs salgınının önü alınamıyor! Bir günde onlarca kişi daha öldü
Son depremler Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde oldu
Arda Turan için şok eden tepki: 1 Nisan şakası mı bu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin yeni görüntü
Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki
Ali Sabacı eşi Vuslat Doğan Sabancı kimdir Ali Sabancı çocukları kaç tane?
Pistten çıkan uçakta yaralanan yolcular böyle taşındı!
Bakan Soylu’dan çığ faciasıyla ilgili açıklama
Ankara hava durumu kar bastırdı meteoroloji saat verdi
Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı
Ali Sabancı kimdir Pegasus'un sahibi eşi ve çocukları kimdir?