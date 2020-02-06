YEREL

Eyüpsultan'da otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı

Eyüpsultan'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil iş yerinin duvarına çarptı. Sürücü yaralanırken, otomobilin geldiğini fark ederek iş yerinin içine kaçan vatandaş kazadan son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bir telefon bayiinin duvarına çarptı. İş yerine dalan otomobil, çalışanlara ve çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kazanın yaşandığı sırada kaldırım üzerinde yürüyen bir kişi, otomobilin üzerine doğru geldiğini fark ederek kendini iş yerinin içine attı. Kaldırımda yürüyen yaya son anda ölümden dönerken, sürücü ise yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobilin hızlıca yoldan çıktığı, iş yerine girdiği ve bir kişinin de korku içinde kendini iş yerine attığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncu bıçakla dehşet saçtı
TMSF işlem görmeyen mevduat hesapları ile ilgili açıklama! Son tarihi açıkladı
Çin'de yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ Valiliği'nden yeni tatil kararı
Erdoğan ile Başbuğ'un 'FETÖ' polemiği alevleniyor! İlker Başbuğ'dan yeni açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni İdlib açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı
Ünlü boksör Gervonta Davis kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
YKS başvuru ücreti kaç para 2020 hangi bankaya ödenecek?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı
Denizli'de fırtına cami minaresini devirdi! O anlar kamerada
Şener Özbayraklı kimdir nişanlısı kaç yaşında İşte Benim Stilim kızı
Ağrı kar yağışını eğlenceye çevirdiler
Ender Uslu kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?