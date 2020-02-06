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Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncu bıçakla dehşet saçtı

BAHÇELİEVLER'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuyumcuya giren bir şüpheli, kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek altınları almak istedi.

Altınları vermek istemeyen kuyumcu ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. 

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kuyumcuyu ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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