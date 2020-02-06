YEREL

Van'da çığ şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

VAN'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları için Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ardından şehitler memleketlerine gönderildi.

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Dün Van'da yaşanan çığ felaketinde 11 asker ile 7 güvenlik korucusu şehit düşerken, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik şehit düşmüştü. 

Van'daki olayda şehit olan askerler ve korucular için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenndi. Şehitlerin naaşları hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde törenin yapılacağı filo komutanlığına getirildi. 

örene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Şehitler düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Van
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncu bıçakla dehşet saçtı
TMSF işlem görmeyen mevduat hesapları ile ilgili açıklama! Son tarihi açıkladı
Çin'de yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ Valiliği'nden yeni tatil kararı
Erdoğan ile Başbuğ'un 'FETÖ' polemiği alevleniyor! İlker Başbuğ'dan yeni açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni İdlib açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Giresun'da heyelan saniye saniye kaydedildi! Karayolu ulaşıma kapandı
YKS başvuru ücreti kaç para 2020 hangi bankaya ödenecek?
İstanbul’da köpeği defalarca tekmeleyen şahıs kamerada
Eyüpsultan'da otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı
Şener Özbayraklı kimdir nişanlısı kaç yaşında İşte Benim Stilim kızı
Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı
Ender Uslu kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?