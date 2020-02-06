Van'da çığ şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Dün Van'da yaşanan çığ felaketinde 11 asker ile 7 güvenlik korucusu şehit düşerken, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik şehit düşmüştü.

Van'daki olayda şehit olan askerler ve korucular için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenndi. Şehitlerin naaşları hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde törenin yapılacağı filo komutanlığına getirildi.

örene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Şehitler düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.