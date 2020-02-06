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Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeklerine vereceği isim belli oldu

Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığından bahsederek bebeğine Asil Aslan adını koyacağını söyledi.

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucaklarına aldı. Kalabalık bir aile olmak isteyen Aslıhan, şimdilerde ikinci bebeklerine hamile. Bir alışveriş festivalinde görüntülenen Turan, ikinci bebeğine koyacağı ismi de ilk kez açıkladı.

ASİL ASLAN ADINI VERDİLER

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.

İLK HAMİLELİĞİNDE 8 KİLO ALMIŞTI

İlk bebeğine hamileyken 8 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, doğumdan 20 gün sonra tüm kilolarındna kurtulmuştu. Aslıhan Turan, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yaparak aldığı kiloları hızla vermişti.

"İKİNCİ BEBEK PLANLIYDI"

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta belli eden Aslıhan Doğan Turan, bir röportajında "İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamza Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok" demişti.

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