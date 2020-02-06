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İğrenç olay 5 yaşındaki öz kızına tecavüz etti

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KAYSERİ'de, 5 yaşındaki kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D. (38) 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 5 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babaya mahkeme 30 yıl hapis cezası verdi. İğrenç adamın, küçük kıza annesi başka evlere temizliğe gittiği sırada tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. 

Develi'de, geçen 21 Ocak'ta aşçı Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.

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