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Ordu'da okullar tatil mi valilik kar tatili haberini duyurdu

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Ordu'da okullar bugün tatil mi araştırması başladı. Meteorolojinin Ordu için verdiği fırtına tahmini tuttu ve şiddetli fırtına Ordu'da etkili oluyor. ordu Valiliği 6 Şubat perşembe günü Ordu'nun bazı ilçelerinde okulların tatil olduğunu açıkladı.

Ordu hava durumu fena, şiddetli fırtına etkisini arttırıyor. Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan fırtınanın birçok ilçede etkisini sürdürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, "Meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle, Akkuş, Gürgentepe, Aybastı, Korgan Mesudiye, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Çamaş, Gölköy, Fatsa ilçelerimizin tamamı ile Ünye ilçemizin yüksek kesimlerindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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