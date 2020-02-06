Hüseyin Gülerce'nin İlker Başbuğ ve CHP yazısı olay oldu

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, AK Parti'nin 2009'da çıkardığı düzenlemeyi FETÖ'nün siyasi ayağına örnek gösteren İlker Başbuğ'a destek çıkan CHP'yi, “kontrollü darbe” yalanına İlker Başbuğ’u alet etmekle suçladı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları İlker Başbuğ'un son açıklamasıyla yeniden alevlendi.

Başbuğ'un 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi FETÖ'nün siyasi ayağına örnek göstermesi ortalığı karıştırdı.

Erdoğan'ın Başbuğ'a yanıtı: Darbelere zemin hazırlayan hukukun düzeltilmesi

Partisinin dünkü grup konuşmasında bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi "darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, ülkemizi uluslararası platformlarda sürekli eleştiri konusu yapan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir." sözleriyle savundu.

Milletvekillerine dava açın çağrısı

Meclisi ve vekilleri aşağılayarak vesayet sistemine hizmet edildiğini söyleyen Erdoğan, Başbuğ'a tepki göstererek, "Süratle hepiniz dava açmalısınız" dedi.

CHP Başbuğ'a sahip çıktı

Erdoğan'ın eleştirdiği Başbuğ'a destek çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "780 gün senden alacaklı olan Başbuğ'a dava açtırıyorsan biz yine avukatız. CHP'liler, Genel Başkanımız, senin açacağın davada yine Başbuğ'u savunuruz." diye konuştu

Bir dönem Gülen'in yanındaydı

Siyasi ayak tartışmalarına uzun bir süre Gülen'in yanında görevler üstlenen 17-24 Aralık operasyonları sonrası FETÖ'den kopan Hüseyin Gülerce de katıldı.

Başbuğ'un çıkışını ve CHP'nin Başbuğ'a verdiği desteği Star gazetesindeki yazısında değerlendiren Gülerce, ana muhalefetin şimşeklerini üzerine çekecek.

"FETÖ’nün FETÖ olduğunun anlaşıldığı andan itibaren bu terör örgütü ile en büyük mücadeleyi Erdoğan ve AK Partisi verdi" diyen Gülerce, buna karşın CHP'nin ise bu sürece destek vermediğini yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kaset kumpası ile genel başkan olduğuna değinen yazar, CHP'yi FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlarken şu ifadeleri kullandı:

"Bu hakikati, örtbas etmek için CHP sürekli algı operasyonları yapıyor. ABD ve bilhassa Almanya da FETÖ’den hala yararlanma hesapları ile CHP’nin yanında duruyor.

CHP, dönüyor dolaşıyor Erdoğan’ın FETÖ ile hayatını ortaya koyarak yaptığı mücadeleyi gözden kaçırmaya uğraşıyor. Şimdi de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u sahneye çıkarıyorlar."

Erdoğan'ın Başbuğ'un ithamına karşı yaptığı dünkü konuşmadan bölümler aktaran Gülerce, yazısını "CHP, “kontrollü darbe” yalanına şimdi de İlker Başbuğ’u alet ediyor…" görüşüyle tamamladı.