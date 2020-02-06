HABER /  POLİTİKA
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Hüseyin Gülerce'nin İlker Başbuğ ve CHP yazısı olay oldu

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, AK Parti'nin 2009'da çıkardığı düzenlemeyi FETÖ'nün siyasi ayağına örnek gösteren İlker Başbuğ'a destek çıkan CHP'yi, “kontrollü darbe” yalanına İlker Başbuğ’u alet etmekle suçladı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları İlker Başbuğ'un son açıklamasıyla yeniden alevlendi.

Başbuğ'un 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi FETÖ'nün siyasi ayağına örnek göstermesi ortalığı karıştırdı.

Erdoğan'ın Başbuğ'a yanıtı: Darbelere zemin hazırlayan hukukun düzeltilmesi

Partisinin dünkü grup konuşmasında bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi "darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, ülkemizi uluslararası platformlarda sürekli eleştiri konusu yapan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir." sözleriyle savundu. 

Milletvekillerine dava açın çağrısı

Meclisi ve vekilleri aşağılayarak vesayet sistemine hizmet edildiğini söyleyen Erdoğan, Başbuğ'a tepki göstererek, "Süratle hepiniz dava açmalısınız" dedi.

CHP Başbuğ'a sahip çıktı

Erdoğan'ın eleştirdiği Başbuğ'a destek çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "780 gün senden alacaklı olan Başbuğ'a dava açtırıyorsan biz yine avukatız. CHP'liler, Genel Başkanımız, senin açacağın davada yine Başbuğ'u savunuruz." diye konuştu

Bir dönem Gülen'in yanındaydı

Siyasi ayak tartışmalarına uzun bir süre Gülen'in yanında görevler üstlenen 17-24 Aralık operasyonları sonrası FETÖ'den kopan Hüseyin Gülerce de katıldı.

Başbuğ'un çıkışını ve CHP'nin Başbuğ'a verdiği desteği Star gazetesindeki yazısında değerlendiren Gülerce, ana muhalefetin şimşeklerini üzerine çekecek.

"FETÖ’nün FETÖ olduğunun anlaşıldığı andan itibaren bu terör örgütü ile en büyük mücadeleyi Erdoğan ve AK Partisi verdi" diyen Gülerce, buna karşın CHP'nin ise bu sürece destek vermediğini yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kaset kumpası ile genel başkan olduğuna değinen yazar, CHP'yi FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlarken şu ifadeleri kullandı:

"Bu hakikati, örtbas etmek için CHP sürekli algı operasyonları yapıyor. ABD ve bilhassa Almanya da FETÖ’den hala yararlanma hesapları ile CHP’nin yanında duruyor.

CHP, dönüyor dolaşıyor Erdoğan’ın FETÖ ile hayatını ortaya koyarak yaptığı mücadeleyi gözden kaçırmaya uğraşıyor. Şimdi de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u sahneye çıkarıyorlar."

Erdoğan'ın Başbuğ'un ithamına karşı yaptığı dünkü konuşmadan bölümler aktaran Gülerce, yazısını "CHP, “kontrollü darbe” yalanına şimdi de İlker Başbuğ’u alet ediyor…" görüşüyle tamamladı.

İlgili Haberler
CHP'li Özgür Özel'den İlker Başbuğ açıklaması yine savunuruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler AK Parti'den İlker Başbuğ'a dava!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çığ şehitlerinin isimleri belli oldu hikayeleri yürek yaktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yasa teklifiyle büyük değişiklikler yapılacak! Emekli maaşları, BES, internetten silah satışı...
Nihat Özdemir istifa edecek mi? TFF'de kritik gün
ABD F-35 ve İHA'nın ardından PKK'ya karşı yürüttüğü o gizli programı da durdurdu
Abdullah Gül için son dönemin sert yazısı Engin Ardıç'tan geldi
8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı Rus general mi koordine etti? Çarpıcı fotoğraf
Van çığ faciasında son durum ne? Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili haber var
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da hızlı tren faciası! Ölü ve yaralılar var
Şener Özbayraklı kimdir nişanlısı kaç yaşında İşte Benim Stilim kızı
Tour of Antalya powered by AKRA 2020 tanıtım lansmanı yapıldı
Ender Uslu kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?
Ahilik Fonu ve DKV erteleme düzenlemesi Meclis’e geliyor
Ali Sabancı kimdir Pegasus'un sahibi eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 12 yorum