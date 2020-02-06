Ender Uslu kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?

Türkiye'de radyoculuğun en önemli isimlerinden biri olan Ender Uslu öldü. Ender Uslu'nun ölümü radyocu dostlarını ve sevenlerini üzdü. Peki Ender Uslu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında neden öldü?

Sevilen radyocu Ender Uslu hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Ender Uslu daha önce de kalp krizi geçirmişti. Radyo Kampüs'ün de kurucu olan Ender Uslu'nun hayatı merak konusu oldu.

Bodrumlu gazeteci, radyocu ve öğretim görevlisi Ender Uslu hayatını kaybetti.

1992 yılında kurduğu Radyo Bodrum ile Türkiye’nin ilk özel radyosuna hayat veren ve takip eden yıllarda Best FM, Show Radyo, Radyo Viva gibi kanallarda yöneticilik görevleri üstlenen Uslu öğretim görevlisi olarak kadrosuna katıldığı Galatasaray Üniversitesi’nde de Radyo Kampüs’ü kurmuştu.

Son olarak Kafa Radyo’nun yönetim kadrosunda bulunan Uslu’nun vefat haberini de yine Kafa Radyo’da, sabah programını sunmak üzere mikrofon başında olan Nihat Sırdar verdi.