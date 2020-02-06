Uğur Pektaş kimdir nereli Uğur Pektaş eşi Gamze Özçelik

Oyuncu Uğur Pektaş uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Daha önce de Survivor kadrosunda olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'da yarışacak isimlerden biri oldu. Peki Uğur Pektaş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Uğur Pektaş, 2008 yılında Gamze Özçelik ile evlenmişti. Çiftin bir de oğulları var

Oyuncu Uğur Pektaş 2020 Survivor kadrosuna giren isimlerden oldu Acun Ilıcalı açıkladı. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 kadrosunda Uğur Pektaş yeniden yarışacak. Survivor'a katılacak olan isim Uğur Pektaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Uğur Pektaş, kaç yaşında?

Uğur Pektaş 2008 yılında Arka Sokaklar setinde tanıştığı oyuncu Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmişti. Çift 2010 yılında boşandı. Bir oğulları var.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR: Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğuSurvivor Türkiyeyarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde iseZafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

Filmleri ve dizileri :

2005 - Düşler ve Gerçekler

2006 - Kuşdili

2006 – 2014 - Arka Sokaklar