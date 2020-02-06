8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı Rus general mi koordine etti? Çarpıcı fotoğraf

Esad güçlerinin İdlib'de TSK'ya gerçekleştirdiği hain saldırılar sırasında Rus generalin rejim askerleriyle birlikte plan yaptığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Rus generalin saldırıları koordine ettiği iddia ediliyor.

Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlediği hain saldırılarda 7'si asker 1'i sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımız şehit olmuştu.

"Rus general koordine etti" deniliyor

Rusya'da sosyal medyada yayın yapan 'Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından Suriye'den dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafta bir Rus generalin İdlib'de Suriye rejimi askerleri tarafından yapılan saldırılar sırasında rejim güçlerini koordine ettiği iddia edildi.

Rusya'da büyük yankı uyandıran fotoğraf ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.