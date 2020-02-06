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Hüseyin Çimşir, yüzleri güldürüyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından, göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde bordo-mavili takım hem kupa'da hemde lig'de zirvede yer alıyor.

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası ve Lig'de oynadığı 5 maçta sahadan gülerek ayrılarak, farklı galibiyetlere imza attı.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde kupa da Denizlispor'u elerken, çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek yarı final'in kapısını araladı. Süper Lig'de ise 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda hedefleri doğrultusunda yoluna devam ediyor.

Süper Lig'de 3'te 3 hedefi
Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı 3 maçta sahadan gülerek ayrılan bordo-mavililer Süper Lig'de de oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak Hüseyin Çimşir, yönetiminde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi genç teknik adam, yönetiminde evinde oynadığı Kasımpaşa'yı 6-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 6 puan çıkarttı.

Hüseyin Çimşir, ligde ilk deplasmanına çıkıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de, bordo-mavili takımın teknik patronu olarak ilk deplasman maçına Gençlerbirliği karşısında çıkacak. Ünal Karaman'ın, takımdan ayrılmasından sonra teknik patron olarak takımın başına geçen 40 yaşındaki genç teknik adam dış sahada oynayacağı ilk süper lig maçından sahadan galibiyetle ayrılmak için saha kenarından taktik verecek.

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