Manisa'da okullar tatil mi 6 Şubat valilik duyurdu

Manisa hava durumu için meteorolojinin tahmini tuttu ve Manisa'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Manisa Valiliği Demirci ilçesinde okulların tatil olduğunu duyurdu.

Manisa hava durumu için kritik uyarı meteorolojiden gelmişti kar yağışı gece başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu Manisa Valiliği kar tatili haberini duyurdu. Manisa Demirci'de bugün okullar tatil edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.