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Biri gri kategoride 5 terörist daha teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi." denildi.

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